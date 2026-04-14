Il mercato di gennaio per il settore offensivo dell'Inter si concentra sul nome di Ordonez, con il direttore sportivo che continua a monitorare la situazione. Il Bruges, proprietario del calciatore, non ha intenzione di cedere facilmente, chiedendo una cifra molto elevata. La trattativa resta in stand-by, con l’Inter che valuta le proprie opzioni senza avanzare offerte ufficiali al momento. La situazione rimane incerta e da seguire nei prossimi giorni.

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© Calcionews24.com - Mercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre!

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