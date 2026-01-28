Mercato Inter Ausilio ha un doppio colpo nel mirino | svelata la strategia del DS prossimi giorni decisivi

Nei prossimi giorni l’Inter potrebbe mettere a segno due colpi importanti. Il direttore sportivo Ausilio sta lavorando per acquistare Diaby e Perisic, due giocatori che rafforzerebbero le fasce a disposizione di Chivu. La trattativa è in fase avanzata e l’attenzione si concentra sulle prossime mosse, decisive per il mercato nerazzurro.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri puntano sia Diaby che Perisic per rinforzare le fasce a disposizione di Chivu: prossimi giorni decisivi. Il mercato dell'Inter si infiamma improvvisamente in queste ultime ore di gennaio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza nerazzurra non sta lavorando solo a un ritorno romantico, ma a una vera e propria rivoluzione sulle corsie esterne per consegnare a Cristian Chivu una rosa pronta all'assalto finale su tutti i fronti. Mercato Inter, raddoppio sulle fasce: Ausilio punta Perisic e Diaby, Luis Henrique verso la Premier. La strategia di Marotta e Ausilio è chiara: aumentare il tasso tecnico e l'esperienza internazionale.

