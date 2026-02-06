Mercato Inter | Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra Di chi si tratta

La possibilità che Acerbi e De Vrij lascino l’Inter a fine stagione si fa sempre più concreta. I dirigenti nerazzurri stanno valutando diversi profili per rinforzare la difesa e ci sarebbe già un nome in prima fila. La società cerca un modo per ringiovanire la linea arretrata e prepararsi al futuro. Intanto, i due difensori più esperti sono sempre più lontani dall’essere certi di restare.

Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C'è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C'è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. Di chi si tratta Calciomercato Bologna, la priorità di Italiano è un centrale in caso di addio di Casale: e c'è un nome in pole position. Di chi si tratta Inter, la difesa cambia volto: Acerbi verso Inzaghi, De Vrij riflette L'Inter si prepara a ridefinire la propria difesa in vista della prossima stagione. Inter, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori | DAZN News IT; Galante: Mai mi priverei di Acerbi e De Vrij. Sorpreso da Chivu? No, vi dico che…; Inter, sgambetto di mercato alla Juve: Marotta soffia Kessié a Comolli. Sfuma Nico Paz, Dumfries porta Palestra; Acerbi GUERRIERO! Il difensore si infortuna alla mano ma resta in campo stoicamente. Inter investirà e punta la pole per Muharemovic: domenica dal vivo i dirigenti decideranno se…Il prossimo anno Stefan De Vrij e Francesco Acerbi saluteranno a fine contratto e il club è alla ricerca del profilo giusto ... Inter, il poker è servito: ecco i 4 acquisti per Chivu | CML'Inter non si è rinforzata nel mercato invernale, mentre ci saranno diverse novità in vista della finestra estiva ... #McKennie all'#Inter Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, svelata da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'Inter avrebbe chiesto informazioni per Weston McKennie a parametro zero, approfittando dell'incertezza sul rinnovo con

