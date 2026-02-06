Mercato Inter | Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra Di chi si tratta

Da calcionews24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La possibilità che Acerbi e De Vrij lascino l’Inter a fine stagione si fa sempre più concreta. I dirigenti nerazzurri stanno valutando diversi profili per rinforzare la difesa e ci sarebbe già un nome in prima fila. La società cerca un modo per ringiovanire la linea arretrata e prepararsi al futuro. Intanto, i due difensori più esperti sono sempre più lontani dall’essere certi di restare.

Goretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo, c’è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero. L’indiscrezione Calciomercato Milan, pronto il riscatto del Fulham per quel giocatore! Ecco quanto possono incassare i rossoneri Calciomercato: Alex Oxlade-Chamberlain verso il Celtic! Firma imminente per la nuova avventura. I dettagli Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato inter acerbi e de vrij ai titoli di coda c8217232 un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra di chi si tratta

© Calcionews24.com - Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. Di chi si tratta

Approfondimenti su Inter Mercato

Calciomercato Bologna, la priorità di Italiano è un centrale in caso di addio di Casale: e c’è un nome in pole position. Di chi si tratta

Inter, la difesa cambia volto: Acerbi verso Inzaghi, De Vrij riflette

L'Inter si prepara a ridefinire la propria difesa in vista della prossima stagione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Mercato

Argomenti discussi: Inter, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori | DAZN News IT; Galante: Mai mi priverei di Acerbi e De Vrij. Sorpreso da Chivu? No, vi dico che…; Inter, sgambetto di mercato alla Juve: Marotta soffia Kessié a Comolli. Sfuma Nico Paz, Dumfries porta Palestra; Acerbi GUERRIERO! Il difensore si infortuna alla mano ma resta in campo stoicamente.

mercato inter acerbi eInter investirà e punta la pole per Muharemovic: domenica dal vivo i dirigenti decideranno se…Il prossimo anno Stefan De Vrij e Francesco Acerbi saluteranno a fine contratto e il club è alla ricerca del profilo giusto ... fcinter1908.it

mercato inter acerbi eInter, il poker è servito: ecco i 4 acquisti per Chivu | CML’Inter non si è rinforzata nel mercato invernale, mentre ci saranno diverse novità in vista della finestra estiva ... calciomercato.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.