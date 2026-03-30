L'Inter sta pianificando un cambiamento nel reparto centrale, con il nuovo allenatore Cristian Chivu che punta a sostituire il tradizionale regista con giocatori più fisici e dinamici. La squadra si sta preparando a modificare la propria impostazione, cercando elementi che garantiscano maggiore forza e rapidità a centrocampo. La decisione segna una svolta rispetto alle scelte passate e interessa diversi giocatori in rosa.

Rivoluzione copernicana nel cuore del Milano nerazzurro: l’ Inter di Cristian Chivu prepara l’addio al “regista classico” per abbracciare un centrocampo di pura potenza e dinamismo. La transizione tattica verso il 3-4-2-1 segna la fine dell’era del playmaking orizzontale di stampo inzaghiano, imponendo una metamorfosi fisica necessaria per competere ai vertici europei. Secondo le ultime conferme di TuttoSport, i profili individuati per attuare questo strappo stilistico portano i nomi di Manu Koné e Aleksandar Stankovic, scelti per iniettare centimetri e strappi muscolari in una mediana che dovrà privilegiare la rapidità d’esecuzione al pensiero tattico prolungato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, addio al regista: Chivu vuole i muscoli di Koné e Stankovic

Articoli correlati

Inter, centrocampo totale: il piano per Stankovic e la tentazione dei due KonéL’Inter sta disegnando il centrocampo del futuro sotto la guida di Cristian Chivu, il cui rinnovo fino al 2028 appare ormai una formalità dopo il via...

Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli!Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota...

Tutti gli aggiornamenti su Inter addio al regista Chivu vuole i...

Temi più discussi: Calhanoglu infortunato con la Turchia: le condizioni del regista dell'Inter e cosa filtra per la Roma; Inter, Calhanoglu sostituito con la Turchia: allarme rientrato, tutto ok per il regista nerazzurro; Il rinnovo si allontana e il Galatasaray si avvicina: Inter, Calhanoglu più vicino all'addio; L’Inter di Chivu tra l’emergenza in regia e i piani per il futuro: le mosse per sostituire Calhanoglu e l’assalto a Koné.

Calhanoglu via dall’Inter per 10 milioni: la risposta di Marotta | CMI nerazzurri vedono avvicinarsi Milan e Napoli in classifica e hanno assolutamente bisogno del miglior Calhanoglu nello sprint finale per la corsa scudetto. Il regista turco sta vivendo una stagione l ... calciomercato.it

Pagina 2 | Rivoluzione Inter: da Bastoni a Thuram, gli addii sullo sfondo e un tesoretto da 100 milioniÈ la somma che la società conta di incassare dalle partenze di alcuni big che sembrano essere arrivati alla loro ultima stagione in nerazzurro ... tuttosport.com

Lautaro Martinez e Soulé scaldano i motori: puntano a essere protagonisti in #Inter- #Roma x.com

Bastoni- Di Marco - Barella: Un aggettivo per il blocco Inter in Nazionale - facebook.com facebook