Gallorini Pd | Mentre il Comune inaugura a 50 metri il sottopasso del parco Giotto resta nel degrado tra sporcizia e siringhe

Arezzo, 14 aprile 2026 – Mentre il Comune ha appena inaugurato un nuovo spazio pubblico, a soli 50 metri si trova il sottopasso del parco Giotto che si presenta in condizioni di abbandono, con sporcizia e siringhe sparse. La differenza tra le due aree è evidente, con una che sembra pronta per essere vissuta e l’altra lasciata nel degrado. La situazione ha suscitato reazioni da parte di alcuni rappresentanti politici locali.

Arezzo, 14 aprile 2026 – «Recentemente l’amministrazione comunale ha inaugurato la nuova isola ecologica davanti a uno degli ingressi del Parco Pertini, parlando di sostenibilità e decoro. Peccato che a poche decine di metri di distanza, nel sottopassaggio di accesso al parco dal lato di via Crispi, la situazione sia completamente diversa». A dirlo è il consigliere comunale PD Andrea Gallorini, che denuncia le condizioni in cui versa il tunnel che collega il centro cittadino al parco Giotto. «Chi passa da lì ogni giorno si trova davanti sporcizia, cattivi odori, piastrelle staccate, scalini danneggiati e persino siringhe.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gallorini (Pd): «Mentre il Comune inaugura, a 50 metri il sottopasso del parco Giotto resta nel degrado, tra sporcizia e siringhe» Ancisi (LpR) denuncia: "Degrado e sporcizia nel parco pubblico attiguo allo Stradello delle Antiche Mura"“Il parco pubblico attiguo allo Stradello delle Antiche Mura e al piazzale delle Blacherne, nella zona retrostante la Circonvallazione piazza d’Armi... Pesaro, il boschetto della paura: gli spacciatori si sono ripresi il Miralfiore. Il viaggio del Corriere nel parco tra siringhe, pusher e disperatiPESARO La ragazza attraversa in leggings e giubbotto il boschetto interno del parco Miralfiore.