I genitori degli studenti dell’I.C. Sant’Angelo a Sasso segnalano problemi alla mensa scolastica. Ritardi nelle consegne, porzioni più piccole del previsto e pasti che vengono riciclati per risparmiare. La situazione sta creando malumore tra le famiglie, che chiedono risposte e soluzioni rapide.

Tempo di lettura: 3 minuti I genitori di alcuni alunni dell’ I.C. Sant’Angelo a Sasso, plesso centrale di via Pascoli, denunciano disservizi, ritardi e modalità di somministrazione dei pasti ritenute inaccettabili. Di seguito la nota integrale di una madre di un alunno: “Questo pasto, ma che impiastro!!!! Sembrerebbe il titolo di uno di quei racconti allegri che si leggono sui libri di testo dei nostri bambini o quello di un video-racconto che la Maestra proietta in classe per sensibilizzare gli alunni sulle “buone maniera a tavola”..e invece NO! Ancora una volta la realtà va oltre la fantasia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Disservizi alla mensa scolastica: “Porzioni ridotte, ritardi e pasti riciclati”

Approfondimenti su Sant’Angelo a Sasso

La mensa scolastica a Sarno attraversa una fase di criticità, con segnalazioni di famiglie in difficoltà e disservizi legati all’app.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sant’Angelo a Sasso

Argomenti discussi: Mensa scolastica, chiesti chiarimenti; Mensa scolastica, Cambiamo! interroga la giunta di Rio; Roccapiemonte, tre gare annullate in autotutela: oltre 12 milioni di euro persi; Bozza automatica - BitontoLive.it.

Brindisi, polemiche sulla mensa tra porzioni risicate, totani interi e disservizi app: il Comune multa LadisaContinua la polemica sui disservizi legati alla mensa scolastica, segnalati da consiglieri comunali e numerosi utenti. Nella giornata di ieri il sindaco Giuseppe Marchionna e il dirigente alla ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Insetti e lische nel piatto dei bambini, choc alla mensa scolastica. Tutto quello che è stato trovatoAZZANO DECIMO - Insetti tra le foglie di lattuga e una lisca nel pesce. Sono le sorprese trovate nei piatti a ora di pranzo da alcuni dei piccoli alunni della scuola d’infanzia e della primaria del ... ilgazzettino.it

Mangiare per un’intera settimana solo pasta in bianco: questa la richiesta avanzata da 16 alunni della Manzoni. Ne sarebbe risultato un importante disservizio ai danni della mensa scolastica, in difficoltà nella gestione della richiesta improvvisa. La questione - facebook.com facebook