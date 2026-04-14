Menchetti al Cas del Pionta | Nel quartiere servono pattugliamenti a piedi
Il sindaco ha visitato il Cas del Pionta, sottolineando la necessità di pattugliamenti a piedi nel quartiere. In una nota stampa, ha spiegato che, sebbene le forze dell'ordine arrivino in risposta alle segnalazioni, è difficile spesso vederle scendere dall'auto per verificare di persona la situazione. La richiesta riguarda una presenza più diretta e visibile delle pattuglie sul territorio, in modo da migliorare la presenza e l’interazione con i residenti.
Nota stampa di Lista Indipendente per Arezzo - Michele Menchetti sindaco.“Ogni volta che viene segnalato un problema, arrivano le volanti della Municipale o della polizia, ma è raro vedere un agente scendere a vedere cosa realmente è accaduto o sta accadendo. Non basta il giro dell’isolato in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Michele Menchetti al Cas del Pionta: “Nel quartiere servono pattugliamenti a piedi e il rispetto delle regole di convivenza civile”Arezzo, 14 aprile 2026 – Michele Menchetti al Cas del Pionta: “Nel quartiere servono pattugliamenti a piedi e il rispetto delle regole di convivenza...
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