Menchetti al Cas del Pionta | Nel quartiere servono pattugliamenti a piedi

Il sindaco ha visitato il Cas del Pionta, sottolineando la necessità di pattugliamenti a piedi nel quartiere. In una nota stampa, ha spiegato che, sebbene le forze dell'ordine arrivino in risposta alle segnalazioni, è difficile spesso vederle scendere dall'auto per verificare di persona la situazione. La richiesta riguarda una presenza più diretta e visibile delle pattuglie sul territorio, in modo da migliorare la presenza e l’interazione con i residenti.