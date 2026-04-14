Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di sospendere il rinnovo automatico del memorandum di cooperazione militare con Israele. Questa scelta rappresenta un cambiamento nelle relazioni internazionali del paese, influenzando gli accordi già in vigore tra le due nazioni. La sospensione riguarda specificamente l’accordo stipulato in ambito di cooperazione militare e si inserisce in una fase di rivedere le politiche estere del governo.

La decisione del governo guidato da Giorgia Meloni di sospendere il rinnovo automatico del memorandum di cooperazione militare tra Italia e Israele segna una svolta significativa nella postura internazionale di Roma. L’annuncio, arrivato oggi, interrompe una continuità diplomatica che durava da oltre due decenni e che aveva visto l’Italia tra i partner europei più solidi di Tel Aviv. Il provvedimento riguarda l’ accordo quadro firmato nel 2003, rinnovato automaticamente ogni cinque anni e volto a regolare cooperazione industriale, scambi tecnologici, addestramento e trasferimenti nel settore della difesa. Il memorandum nasceva a seguito della visita a Tel Aviv del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e nel quadro del rilancio del dialogo euromediterraneo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Memorandum Italia-Israele, cos’è l’accordo che il governo Meloni ha sospeso

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