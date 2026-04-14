Cos’è l’accordo sulla Difesa tra Italia e Israele che il governo Meloni ha sospeso | quali sono gli obblighi e cosa succede ora

Il governo italiano ha annunciato ieri la sospensione dell’accordo sulla cooperazione in ambito difesa con Israele, che era stato rinnovato automaticamente ogni anno. La decisione è stata comunicata dall’esecutivo nell’ultimo giorno di validità dell’intesa, che prevedeva obblighi reciproci in materia di sicurezza e collaborazione militare. Ora l’accordo è considerato sospeso, e si attende un eventuale ripristino o nuovi sviluppi in futuro.

La decisione è stata presa ieri, ultimo giorno in cui l’accordo (con rinnovo tacito e automatico annuale era da considerarsi valido): l’accordo quadro di cooperazione in ambito Difesa tra Italia e Israele da oggi è sospeso, come ha dichiarato a sorpresa Giorgia Meloni. A darne notizia all’omologo Israel Katz, con lettera formale, è stato il titolare della Difesa, Guido Crosetto, che, nella breve missiva ha citato, per quanto risulta a Open, il fatto che «alla luce della rinnovata situazione internazionale», il memorandum è da intendersi non rinnovato automaticamente. Per ritrovare questa intesa bisogna tornare ai tempi del governo Berlusconi III, anche se i primi passi dell’intesa prendono vita nel Berlusconi II.🔗 Leggi su Open.online

Memorandum Italia - Israele sospeso da Meloni e Crosetto, cosa prevedeva l'accordo del 2016 su difesa e armiIl ministro della Difesa Guido Crosetto ha comunicato al governo di Israele che l’Italia sospenderà il rinnovo automatico memorandum di intesa tra i...

Meloni: "Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo sulla difesa con Israele"AGI - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele".