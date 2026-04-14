Meloni | Ue non sottovaluti impatto crisi Iran Sospendere il patto di stabilità potrebbe aiutare – Il video

In una dichiarazione rilasciata a Verona, un rappresentante di alto livello ha affermato che l'Unione Europea non dovrebbe sottovalutare le conseguenze della crisi in Iran. Ha aggiunto che sospendere il patto di stabilità potrebbe rappresentare una misura utile per affrontare la situazione e ha avvertito che agire troppo tardi potrebbe risultare in un grave errore di valutazione.

(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 "Sospendere il patto di stabilità potrebbe aiutare. L’Ue non dovrebbe sottovalutare l’impatto che la crisi potrà avere, muoversi troppo tardi è un enorme errore di valutazione. Stiamo chiedendo sia la sospensione del Patto, sia dell’Ets. Dar battaglia in Ue su questi temi è per il bene dell’Ue”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly a Verona. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no.🔗 Leggi su Open.online

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