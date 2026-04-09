Meloni | Governiamo per 5 anni Se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità

La premier ha comunicato al Parlamento le linee guida per l’ultimo anno di legislatura, annunciando che i governi continueranno a lavorare per cinque anni. Ha inoltre spiegato che, in caso di un peggioramento della crisi in Iran, si prenderà in considerazione la sospensione del Patto di stabilità. L’intervento è avvenuto prima alla Camera e poi al Senato, senza ulteriori dettagli sul piano specifico.

«Niente dimissioni, né rimpasto». «Non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo» e «governeremo per cinque anni come ci siamo impegnati a fare». La premier Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera per un’informativa sul programma per l’ultimo anno della legislatura, a poco più di due settimane dalla debacle referendaria del 22 e 23 marzo. Tra i temi affrontati, la politica estera, le misure a sostegno dell’economia, il rilancio del governo. In tarda mattinata la leader di FdI replicherà al Senato. Nel pomeriggio la premier parteciperà al Consiglio dei ministri sull’emergenza per la frana in Molise. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Meloni: «Governiamo per 5 anni. Se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità» Il vice presidente Ue Sejourne: «Non lasceremo affondare l’industria italiana». Ma allontana l’ipotesi di sospendere il Patto di stabilitàIl vicepresidente della Commissione europea e delegato all’Industria, Stephane Sejourne è arrivato all’audizione di oggi, 8 aprile, alle commissioni... Iran, Meloni agli italiani: “Siate prudenti”. Tajani: “Se situazione peggiora evacuazione in poche ore”(Adnkronos) – Massima prudenza e rispetto delle indicazioni che provengono dall’Unità di crisi della Farnesina. Meloni: «In Iran arrivati a un passo dal punto di non ritorno. Né dimissioni né rimpasto, governiamo per 5 anni»Politica estera, misure a sostegno dell'economia, rilancio del governo dopo il referendum. La premier Meloni informerà oggi il Parlamento sul programma per l'ultimo ... ilgazzettino.it Meloni: «Niente dimissioni, governiamo per 5 anni». E sugli attacchi a Unifil: «Inaccettabili»Informativa della presidente del Consiglio sull’esito del referendum, Medioriente, rapporti con gli Usa e caro carburanti. Frecciate alla leader Pd Elly Schlein: «Mente sui dati» ... unionesarda.it