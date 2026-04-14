Meloni-Trump come si è arrivati allo scontro | tutte le tappe della crisi

Il rapporto tra la premier italiana e l’ex presidente degli Stati Uniti ha attraversato diverse fasi prima dello scontro di aprile 2026. Nei mesi precedenti, sono stati registrati scambi di opinioni pubblici e alcune prese di posizione contrastanti su questioni internazionali. La tensione si è accentuata in seguito a dichiarazioni e attacchi pubblici di Trump nei confronti di figure religiose e istituzionali. L’episodio di aprile rappresenta il culmine di questa escalation.

Roma, 14 aprile 2026 – Il rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump non si è rotto in un giorno. Lo scontro esploso ad aprile, dopo gli attacchi del presidente americano a Papa Leone XIV e la dura replica della premier, è il punto di arrivo di una relazione costruita nel tempo. All’inizio c’erano la sintonia politica, i segnali di stima reciproca e la convinzione, da parte di Palazzo Chigi, di poter trasformare quel canale in una carta utile per l’Italia. Poi sono arrivati i dossier più delicati, le prime divergenze e infine la frattura pubblica. C’eravamo tanto amati. 8 dicembre 2024. A Parigi, nel giorno della riapertura di Notre-Dame, Meloni e Trump si ritrovano nello stesso scenario internazionale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Meloni-Trump, il grande freddo: dallo scoppio della guerra nessuna telefonata diretta

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