Il biathlon è uno sport che si distingue per aver promosso la parità di genere fin dalle sue origini, con tappe che hanno segnato un percorso di inclusione e uguaglianza. Nel 1979, l’ex campione olimpico russo Alexander Tikhonov, già vicepresidente dell’Ibu, ha partecipato a eventi significativi legati a questa evoluzione. La storia di questa disciplina è fatta di momenti chiave e di un impegno costante verso l’equità tra uomini e donne.

Il biathlon è considerato uno degli sport che hanno fatto da pionieri alla parità di genere, attraverso fatti concreti e politiche che ambiscono realmente a questo traguardo. Una storia lunga, con le donne che hanno sconfitto ogni pregiudizio diventando protagoniste di uno sport che veniva visto come prettamente maschile, unendo allo sci di fondo il tiro con la carabina. Avendo fatto il suo esordio olimpico nel 1960, il biathlon è cresciuto moltissimo nei due decenni successivi, ma era visto come una disciplina prettamente maschile e, pur praticandolo, le donne hanno dovuto lottare per essere accettate. Ancora nel 1979, l’ex campione olimpico russo Alexander Tikhonov, anche ex vice presidente dell’Ibu (International Biathlon Union) affermava che “il biathlon è uno sport per gli uomini”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Biathlon sport pioniere della parità di genere, tutte le tappe della rincorsa

Festa della Donna, le tappe della parità di genere in ItaliaOgni anno l’8 marzo si celebre la Giornata Internazionale della Donna, una ricorrenza speciale che non è solo una festa, ma un momento per ricordare...

La scienza non ha genere: gli studenti della Valnestore riscoprono le pioniere del sapereCon una “Intervista impossibile” a Marie Curie e un racconto multimediale su Ipazia, due classi dell’Istituto Comprensivo Panicale-Paciano-Piegaro...

Aggiornamenti e notizie su Biathlon sport.

Cos’è e come funziona il Biathlon: regole, sport e punteggio della disciplina olimpica a Milano-CortinaIl biathlon unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina. Protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 presso l’Arena di Anterselva, questa disciplina dello sci nordico premia chi bilancia ... fanpage.it

Biathlon, dietro il dominio della Francia c'è il gran lavoro dell'italiano FavreIl tecnico valdostano, che in passato è stato anche con la nostra squadra nazionale, spiega i segreti e la differenza tra il metodo transalpino, dove le donne dominano rispetto ai maschi, e quello azz ... gazzetta.it