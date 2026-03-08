Giornata Internazionale della Donna | perché si festeggia l’8 marzo? Tutte le tappe di una lunga storia di lotte

L’8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, ricorrenza che deriva da un lunga storia di lotte e mobilitazioni. Questa giornata non ha origini legate a un evento unico, ma rappresenta il risultato di decenni di impegno e protesta attraverso l’Europa e gli Stati Uniti tra il XIX e il XX secolo. La data è diventata simbolo di rivendicazioni e diritti femminili.

La Giornata Internazionale della Donna non è nata da un singolo evento isolato, ma è il risultato di decenni di mobilitazioni che hanno attraversato l'Europa e gli Stati Uniti tra il XIX e il XX secolo. Sebbene nell'immaginario collettivo la data sia spesso associata a tragici incendi in fabbrica, la ricostruzione storica rivela un percorso molto più articolato, fatto di rivendicazioni politiche, scioperi e congressi internazionali. Le radici: il suffragio e le prime giornate nazionali. Alla fine dell'Ottocento, i movimenti per il diritto di voto (le "suffragette") iniziarono a organizzarsi stabilmente. Tuttavia, esisteva una frattura tra le femministe della borghesia e le attiviste socialiste.