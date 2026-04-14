Meloni | Trump? Non so quanti leader hanno parlato chiaramente come me

Il primo ministro ha commentato le parole dell'ex presidente degli Stati Uniti, sottolineando che pochi leader hanno espresso posizioni altrettanto nette. Ha inoltre espresso opinioni sulla possibilità di sospendere il patto di stabilità, ritenendo che questa misura potrebbe essere utile in situazioni di crisi. Ha avvertito l'Unione Europea di non sottovalutare gli effetti che una crisi prolungata potrebbe avere, sottolineando che agire con tempestività è fondamentale.

Sospendere il patto di stabilità «potrebbe aiutare. L'Ue non dovrebbe sottovalutare l'impatto che la crisi potrà avere», «muoversi troppo tardi è un enorme errore di valutazione». «Stiamo chiedendo sia la sospensione del Patto, sia dell'Ets. Dar battaglia in Ue» su questi temi è «per il bene dell'Ue». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly a Verona. La sospensione del patto di stabilità «deve essere una misura generalizzata, esattamente come stiamo chiedendo alcune cose che riguardano sia l'energia, con la sospensione dell'Ets di cui abbiamo cominciato a discutere mesi fa, ma anche il Cbam», ha precisato la premier.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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