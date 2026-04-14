Al suo arrivo al Vinitaly, la premier italiana ha annunciato che il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. La decisione è stata comunicata in occasione dell’evento fieristico di Verona, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi. Nessuna conferma è stata data riguardo a eventuali azioni alternative o modifiche future in relazione a questo accordo.

L’Italia ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’ accordo di difesa con Tel Aviv. Lo ha annunciato Giorgia Meloni al suo arrivo al Vinitaly, salone Internazionale del vino e dei distillati organizzato a Verona. “Il governo, in considerazione della situazione che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”, ha affermato la premier parlando con i giornalisti. Tanti altri i temi affrontati dalla leader di Palazzo Chigi come lo scontro tra Papa Leone XIV e Donald Trump e il patto di stabilità Ue. Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu, Roma, 10 marzo 2023 (AP PhotoAndrew Medichini) Meloni: “Leader religiosi non devono fare quel che dicono i politici”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, Meloni: “Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel Aviv”

Meloni, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele ".

La scelta di Meloni, a gamba tesa sul conflitto nel Golfo: «Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele»«Il governo in considerazione della situazione che stiamo vivendo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele».