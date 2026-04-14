Meloni | Sospeso il rinnovo automatico dell' accordo sulla difesa con Israele Tel Aviv

Il governo ha annunciato la sospensione del rinnovo automatico dell'accordo sulla difesa con Israele, citando la situazione attuale come motivo della decisione. La comunicazione ufficiale è arrivata in un momento di tensione tra le parti, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sulle implicazioni di questa scelta. La decisione si inserisce in un quadro politico e diplomatic in evoluzione, senza riferimenti specifici a eventuali sviluppi futuri.

AGI - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di Difesa con Israele ". Lo annuncia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando a margine della sua visita al Vinitaly di Verona. La sospensione è stata comunicata con una lettera del ministro della Difesa Guido Crosetto all'omologo israeliano Israel Katz. Tel Aviv minimizza. l ministero degli Esteri israeliano ha minimizzato la portata della decisione del governo italiano. "Non abbiamo un accordo di sicurezza con l'Italia, abbiamo un protocollo d'intesa di molti anni fa che non ha mai avuto contenuti reali ", ha chiarito il ministero degli Esteri citato da Ynet.🔗 Leggi su Agi.it

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Israele, Meloni: “Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel Aviv”L’Italia ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel Aviv.

Meloni: "Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo sulla difesa con Israele"AGI - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele".