Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan sembra ormai prossimo. Le trattative tra le parti stanno definendo i dettagli dell’accordo, tra cifre e condizioni contrattuali. L’estremo difensore francese, che ha avuto un ruolo significativo nella squadra, potrebbe presto confermare il suo impegno con i rossoneri. La conclusione delle negoziazioni è attesa nelle prossime settimane, segnando un passo importante per il futuro del club e del giocatore.

Maignan Juve, ormai è quasi fatta per il prolungamento del contratto del portiere francese con il Milan. Vediamo insieme le cifre e i dettagli dell’accordo. La Juventus deve definitivamente cancellare un nome prestigioso dalla lista dei potenziali obiettivi futuri, prendendo atto della volontà di un top player di legarsi a lungo ai propri colori attuali. Tra Mike Maignan e il Milan il clima è tornato sereno, le tensioni del passato sono state archiviate e oggi entrambe le parti sembrano determinate a proseguire insieme. Come scrive quest’oggi La Gazzetta dello Sport, all’appello manca solo la firma sul nuovo contratto, ma il dialogo tra la dirigenza e l’entourage è continuo e costruttivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan Juve, ormai è quasi fatta per il rinnovo del contratto con il Milan: le cifre e i dettagli dell’accordo

Maignan Juve, pista sempre più fredda. Il portiere francese vicinissimo all’accordo con il Milan sul rinnovo. C’è un piccolo ostacolo: i dettagliLa trattativa tra Maignan e il Milan per il rinnovo si avvicina alla fase finale, con l’accordo principale ormai definito.

Milan-Maignan, rinnovo in vista: i dettagli del contrattoIl Milan e Maignan sono prossimi a definire il rinnovo del contratto, conclusione di una trattativa che si è protratta per diversi mesi.

