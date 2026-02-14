Giorgia Meloni non partecipa alla conferenza di Monaco perché si trova ad Addis Abeba, dove sta seguendo il “piano Mattei” in Etiopia. La sua assenza si inserisce nel quadro delle tensioni tra la Germania e gli Stati Uniti sul fronte delle alleanze internazionali, che si sono acuite con le divergenze tra i leader europei e Donald Trump. Meloni, durante una recente intervista, ha espresso il suo sostegno a Donald Trump, criticando la posizione di Friedrich Merz, che ha preso le distanze dal tycoon. La premier italiana ha ribadito di non essere d’accordo con Merz e ha sottolineato l’importanza di mantenere rapport

Alla conferenza di Monaco, la premier Giorgia Meloni è assente. Il motivo è legato al suo impegno in Etiopia, ad Addis Abeba, per discutere il “piano Mattei”. Tuttavia, la frattura rilevata dal cancelliere Merz rispetto all’America “Maga” e alla concezione del mondo di Donald Trump, spinge Meloni ad un intervento a distanza, sollecitata da alcuni giornalisti. “È evidente che siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in una fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti. Credo che Merz faccia una valutazione corretta quando dice che l’Europa deve occuparsi di se stessa, che deve fare di più sulla sicurezza, sulla colonna europea della Nato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Germania e la frattura dell’Ue con l’America Maga di Trump. Meloni sta con il tycoon: “Non sono d’accordo con Merz”

Il vertice tra Italia e Germania ha evidenziato un rafforzamento dei legami tra i due paesi, con Meloni e Merz che sottolineano l'importanza di un ruolo attivo dell'Europa nel contesto internazionale.

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha dichiarato durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco che tra Stati Uniti e Unione Europea si è creata una spaccatura, evidenziando che la cultura Maga non rappresenta la nostra.

