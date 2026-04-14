Meloni | sospeso il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele La replica | non ha ripercussioni pratiche

Il governo italiano ha annunciato di aver sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, citando la situazione attuale come motivo della decisione. La misura riguarda esclusivamente il rinnovo automatico e non comporta altre ripercussioni pratiche. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul contenuto dell’accordo o sulle eventuali conseguenze. La replica delle autorità israeliane è stata di tranquillizzare riguardo alle ripercussioni di questa scelta.

«In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele». Lo ha reso noto la premier Giorgia Meloni, a margine del Vinitaly di Verona. «Non è la politica estera di Giorgia Meloni, è la politica estera italiana da 80 anni, non penso che le alleanze tra nazioni cambino in base a chi guida o governa i Paesi. Quando uno non è d’accordo, e io non sono d’accordo spesso, lo deve dire. Per capirci, non penso che domani i nostri alleati strategici dovrebbero essere altri» ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly a Verona, rispondendo a una domanda sull'alleanza strategica con gli Usa.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni: sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. La replica: "non ha ripercussioni pratiche" Meloni, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele ". Meloni: "Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo sulla difesa con Israele"AGI - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele".