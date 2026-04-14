Meloni | Sospeso il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele – Il video

Durante un evento a Verona, la premier ha annunciato che il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, a causa della situazione attuale. La dichiarazione è stata fatta a margine del Vinitaly, manifestazione dedicata al settore vinicolo, tenutasi il 14 aprile 2026. La decisione riguarda esclusivamente il rinnovo automatico dell’accordo, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le future negoziazioni.

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