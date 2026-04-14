Meloni | Sospeso il rinnovo automatico dell' accordo di Difesa con Israele Il Patto di stabilità? L' Ue non si muova tardi

Il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, mentre in Europa si discute del Patto di stabilità. La presidente del Consiglio ha affermato che la situazione internazionale richiede un impegno costante e ha avvertito che l’Unione europea non deve attendere troppo prima di agire. La decisione arriva in un momento di tensioni e di confronti tra gli Stati membri sulla gestione delle risorse e degli impegni comuni.

"La situazione internazionale è una situazione sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare il quadro e riaprire lo stretto (di Hormuz, ndr), che per noi è fondamentale, non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento essenziale per il settore del quale parliamo oggi". Così la premier Giorgia Meloni, a margine del Vinitaly a Verona. Sull'attacco di Trump a Papa Leone Meloni ribadisce il concetto già espresso ieri: "Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni: "Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele. Il Patto di stabilità? L'Ue non si muova tardi" Leggi anche: Meloni: «Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Patto di stabilità, agire per lo stop» Meloni: “Stop al rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. Patto di stabilità? Va sospeso”Roma, 14 aprile 2026 – Giorgia Meloni annuncia la sospensione del rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele, attacca le parole di Donald...