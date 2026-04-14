Meloni | Sospendere il Patto l' Ue non si muova troppo tardi Fondamentale riaprire Hormuz

Il presidente del Consiglio ha chiesto di sospendere il Patto e ha avvertito che l’Unione Europea non deve rimandare troppo. Ha sottolineato l’importanza di riaprire il traffico nello stretto di Hormuz, evidenziando la necessità di mantenere l’attenzione sulle questioni internazionali. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di approfondimenti sulle tensioni globali e sul ruolo dell’Europa in situazioni di instabilità.

"La situazione internazionale è una situazione sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare il quadro e riaprire lo stretto (di Hormuz, ndr), che per noi è fondamentale, non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento essenziale per il settore del quale parliamo oggi". Così la premier Giorgia Meloni, a margine del Vinitaly a Verona. Sull'attacco di Trump a Papa Leone Meloni ribadisce il concetto già espresso ieri: "Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni: "Sospendere il Patto, l'Ue non si muova troppo tardi. Fondamentale riaprire Hormuz" Meloni: “Niente rimpasto né voto anticipato. Noi testardamente occidentali. Se la crisi di Hormuz prosegue, sospendere il Patto di Stabilità”“Il Governo c’è, resterà in carica fino alla fine del suo mandato: non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto né di andare a elezioni anticipate”. Meloni chiama Macron: “L’Europa si muova all’Onu su Hormuz”. No a missioni militari, sì alla diplomaziaUn appello diretto a Emmanuel Macron e una linea chiara: evitare l’escalation militare nello Stretto di Hormuz puntando su una cornice delle Nazioni... Silvia Salis sul palco con Charlotte de Witte. In piazza ballano migliaia di persone. Un successo mediatico per la sindaca di Genova, che in molti - e ora anche lei ci pensa - vedono bene nel ruolo di “anti-Meloni”. E a proposito di Meloni, Eman Rus nella sua ru - facebook.com facebook Meloni e sospiri. Imbarazzata da Trump e dalla frase di Descalzi, sorride a Magyar. Fitto: “Ancoriamoci alla Ue”. Di @carusocarmelo x.com