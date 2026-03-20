La premier italiana ha contattato il presidente francese, chiedendo di spingere l’Europa a intervenire all’Onu riguardo alla situazione nello Stretto di Hormuz. Ha espresso chiaramente la preferenza per azioni diplomatiche rispetto a missioni militari, invitando a evitare un’escalation militare e a lavorare insieme nel contesto delle Nazioni Unite.

Un appello diretto a Emmanuel Macron e una linea chiara: evitare l’escalation militare nello Stretto di Hormuz puntando su una cornice delle Nazioni Unite. È questo il cuore dell’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che durante il confronto europeo ha delineato la posizione italiana sulla crisi in Medio Oriente. Nel passaggio più significativo, la premier si è rivolta al presidente francese chiedendo quali siano i margini per ottenere dall’ Onu un mandato per una missione multilaterale capace di garantire la libertà di navigazione nello stretto, oggi condizionata dalla reazione iraniana. Una missione – ha spiegato – che dovrebbe tutelare il passaggio delle navi dei Paesi non belligeranti, inclusi gli Stati europei e la Cina, attore strategico interessato a quella rotta commerciale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni chiama Macron: “L’Europa si muova all’Onu su Hormuz”. No a missioni militari, sì alla diplomazia

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