Cos' è il Memorandum sulla Difesa Italia-Israele che dura da 20 anni

Da vent'anni, un accordo tra Italia e Israele stabilisce una cooperazione in ambito di difesa, con scambi di informazioni e supporto militare. Recentemente, il governo italiano ha annunciato la sospensione del rinnovo di questo Memorandum, citando la situazione attuale come motivo. La decisione si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle relazioni tra i due paesi e nelle politiche di sicurezza internazionali.

AGI - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele ": l'annuncio della premier Giorgia Meloni a margine del Vinitaly di Verona significa che il Memorandum sulla Difesa tra Italia e Israele non si è rinnovato per altri cinque anni a partire dal 13 aprile. Il Memorandum, siglato il 16 giugno 2003 a Parigi ed entrato in vigore l'8 giugno 2005 dopo la ratifica del Parlamento, crea una cornice per la cooperazione nel settore della difesa, lo scambio di materiali militari e di intelligence e la ricerca tecnologica tra l' Esercito Italiano e le Forze di Difesa Israeliane (Idf).🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Cos'è il Memorandum sulla Difesa Italia-Israele che dura da 20 anni Leggi anche: Bélen pronta all’esame di italiano per la cittadinanza: il sogno che dura da 20 anni incendia il web Italia-Israele, il governo tira dritto: memorandum rinnovato nonostante le protesteL’Italia non ha alcuna intenzione di revocare il memorandum sulla Difesa con Israele.