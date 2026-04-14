Il presidente degli Stati Uniti ha espresso sorpresa e delusione nei confronti della presidente del Consiglio, commentando con durezza alcune sue dichiarazioni. La discussione tra i due leader si è svolta in un momento di tensione pubblica, dopo che la premier aveva criticato alcune affermazioni del tycoon riguardo a un papa. Nel frattempo, si sono registrate anche tensioni tra i governi italiano e israeliano, portando alla rottura di un memorandum tra le due nazioni.

"Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo". Questa volta a finire nel mirino del presidente Usa Donald Trump è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ieri aveva difeso papa Leone XIV definendo "inaccettabili" le parole del tycoon. "È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha un'arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità - ha detto il leader della Casa Bianca al Corriere della Sera - Non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell'arma nucleare. È molto diversa da quello che pensavo". Washington accusa quindi la premier di "non fare nulla per ottenere il petrolio" e di non aver accettato di partecipare all'offensiva contro l'Iran.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni, scontro con Trump e rottura del memorandum con Israele. Il punto della giornata

Stop all’accordo con Israele e scontro con Trump: il giorno della svolta di MeloniC’è un momento, nella vita di un governo, in cui le tensioni latenti esplodono tutte insieme.

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