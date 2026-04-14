Meloni | Per quanto possa essere difficile mio orizzonte rimane l' Occidente – Il video

In un discorso tenuto a Verona, una figura politica ha affermato che, nonostante le difficoltà, il suo obiettivo principale rimane l'orientamento verso l'Occidente. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico e ripresa dalle telecamere, con il rappresentante che ha sottolineato la volontà di mantenere saldo il rapporto con le nazioni occidentali. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle strategie future.