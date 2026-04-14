Meloni | Per quanto possa essere difficile mio orizzonte rimane l' Occidente – Il video
In un discorso tenuto a Verona, una figura politica ha affermato che, nonostante le difficoltà, il suo obiettivo principale rimane l'orientamento verso l'Occidente. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico e ripresa dalle telecamere, con il rappresentante che ha sottolineato la volontà di mantenere saldo il rapporto con le nazioni occidentali. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle strategie future.
(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 “Per quanto possa essere complesso, per quanto possa essere difficile, il mio orizzonte rimane l'Occidente". Lo ha affermato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al Vinitaly. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia Meloni a cambiare Roberto Cingolani🔗 Leggi su Open.online
Meloni: «Israele, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa»
Leggi anche: “Avevo 9 anni quando il mio papà morì, con lui guardavamo la Juve per vedere te”, “Anche mio padre è mancato, so quanto è difficile”: Alessandro Del Piero a C’è Posta per Te
Mutti sulla Juve: «Difficile che possa rientrare nella lotta Scudetto. Credo che possa ambire al massimo per quarto posto. Su Spalletti…»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...