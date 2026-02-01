Avevo 9 anni quando il mio papà morì con lui guardavamo la Juve per vedere te Anche mio padre è mancato so quanto è difficile | Alessandro Del Piero a C’è Posta per Te

Alessandro Del Piero si è lasciato andare a un ricordo molto personale a C’è Posta per Te. Ha raccontato di aver perso il papà quando aveva 9 anni, proprio mentre guardavano la Juve. Un momento difficile, che ha segnato la sua vita, condiviso con il pubblico in tv. Accanto a lui, altri giovani come Sara e Matteo, anche loro cresciuti senza genitori a causa di una malattia. La trasmissione si è trasformata così in un’occasione per parlare di perdita e di speranza.

Hanno perso i genitori a causa della stessa malattia, Sara e Matteo. Il papà quando avevano 9 e 10 anni. La mamma da poco tempo. È Sara ad aver scritto a Maria De Filippi per fare una sorpresa al suo adorato fratello, a C’è Posta per Te: “Mamma si è fatta in quattro per non farci pesare nulla, nemmeno le sue lacrime. Abbiamo imparato a vivere così, con il suo amore come punto fermo. Quando pensavamo che il peggio fosse passato con papà, siamo ripiombati in un incubo spaventoso: la diagnosi, la stessa di babbo. Davanti a quella storia che si ripeteva io mi sono arresa subito, tu no, sei andato avanti e hai continuato a sperare fino all’ultimo”, alcune parole della lettera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

#Del-Piero-C'è-Posta-per-te || Nella puntata di ieri di C’è Posta per te, Sara ha portato il fratello Matteo a incontrare Alessandro Del Piero.

Antonino, cresciuto a Milano con la madre, cerca il padre che non sente da otto anni.

