Mutti sulla Juve | Difficile che possa rientrare nella lotta Scudetto Credo che possa ambire al massimo per quarto posto Su Spalletti…

Mutti, in un’intervista esclusiva a MilanNews24, ha commentato la situazione della Juventus, ritenendo difficile un loro ingresso nella corsa Scudetto. Secondo l’esperto, i bianconeri potrebbero puntare almeno al quarto posto. Inoltre, ha espresso un parere su Spalletti, approfondendo le prospettive e le sfide attuali della squadra torinese.

Mutti in esclusiva a MilanNews24 ha parlato anche di Juventus e del possibile ingresso nella lotta Scudetto per i bianconeri. Le sue dichiarazioni. Intercettato dai microfoni di MilanNews24, Bortolo Mutti ha parlato anche della Serie A e della lotta Scudetto. Un duello che, per l'ex tecnico del Messina fra le altre, non dovrebbe vedere la Juventus. Ecco il pensiero di Mutti sulla Juventus. JUVE E LA LOTTA SCUDETTO – « I 10 punti di svantaggio che hanno rispetto all'Inter rappresentano una forbice molto ampia e non so se i bianconeri siano in grado di fare un percorso in grado di limare tutti questi punti.

