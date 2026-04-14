Il presidente del Consiglio ha preso posizione a favore di Leone XIV, suscitando commenti da parte di esperti. Il professor Giovanni Orsina ha spiegato a Formiche.net le ragioni di questa scelta, commentando le implicazioni legali e politiche della difesa. La dichiarazione ha attirato l’attenzione su un tema che coinvolge aspetti storici e istituzionali, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o reazioni ufficiali.

Meloni ha avuto coraggio a difendere il Papa, dice a Formiche.net il prof. Giovanni Orsina, direttore della School of Government presso l’Università Luiss-Guido Carli di Roma, certo che nelle relazioni internazionali i punti di caduta possono essere i più vari e si può anche tornare indietro, però mi pare che siamo di fronte a un punto di svolta. Giorgia Meloni ha avuto coraggio a difendere il Papa, visto il nuovo attacco di Trump al premier? Sì. Anche alla luce della pessima risposta di Trump. Dopo di che, non dico che fosse obbligata a farlo, ma questa è l’Italia ed è il Paese che ospita la Città del Vaticano. Meloni ha sempre dato grande valore ai rapporti con il mondo cattolico e rispetto a un attacco così scomposto di Trump, e anche difficile da motivare, era complicato immaginare che potesse dare una risposta differente.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Meloni ha avuto coraggio a difendere Leone XIV. Orsina spiega perché

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