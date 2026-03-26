Roberto Saviano ha commentato le dimissioni di Delmastro e Santanchè, sostenendo che siano state richieste dalla premier Meloni e che abbiano portato le due figure politiche a essere consegnate ai magistrati. La notizia ha suscitato discussioni sui motivi alla base di questa decisione e sulle implicazioni legali, senza che siano stati forniti dettagli ulteriori sui fatti o sui procedimenti giudiziari coinvolti.

Una “mossa tattica” per proteggere la sua immagine dopo la netta sconfitta del governo e della maggioranza al referendum sulla giustizia. Così Roberto Saviano definisce la decisione della premier Giorgia Meloni di chiedere le dimissioni dal governo di Santanchè e Delmastro. Un cambiamento netto per la presidente del Consiglio, che ha sempre difeso, fino a pochi giorni fa, i due esponenti di Fratelli d’Italia, coinvolti da tempo in diversi guai giudiziari. Saviano spiega le dimissioni di Delmastro e Santanchè Meloni li ha "consegnati ai magistrati" Giorgia Meloni con "paura" Saviano spiega le dimissioni di Delmastro e Santanchè Giorgia Meloni avrebbe “consegnato ai magistrati” Andrea Delmastro e Daniela Santanché. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Saviano spiega perché Meloni ha voluto le dimissioni di Delmastro e Santanchè, "l'ha consegnati ai magistrati"

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