Meloni e Trump non si separeranno sul papa Parola di Carafano

Le recenti dichiarazioni di un esperto americano hanno evidenziato che, nonostante le tensioni tra l’ex presidente e la premier italiana, non ci saranno divergenze riguardo al Papa. Le ultime ore di Donald Trump sono state caratterizzate da scontri e critiche, sia nei confronti di figure storiche come Papa Leone XIV, sia con alcuni esponenti politici italiani. La situazione sembra riflettere una serie di contrasti che si sono accumulati negli ultimi tempi.

Lo scontro Trump-papa e le tensioni con Meloni sono onde di superficie. Sotto, si muove una partita geopolitica che ridisegna l’Occidente. Intervista a James Jay Carafano, senior counselor to the president della Heritage Foundation Prima l’attacco frontale a Papa Leone XIV, poi gli screzi con Giorgia Meloni. Le ultime ore di Donald Trump sembrano un catalogo di rotture. Ma dietro la superficie della polemica si muovono i meccanismi del conflitto in Medio Oriente che ridisegna alleanze, equilibri energetici e rapporti transatlantici. Ne abbiamo parlato con James Jay Carafano, senior counselor to the president della Heritage Foundation, che ha accettato di rispondere alle nostre domande.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Meloni e Trump non si separeranno sul papa. Parola di Carafano Trump, io inaccettabile sul Papa? Meloni lo è, non le importa di arma nucleare Iran"E' lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la... Meloni: Sudditanza? Non so quanti leader hanno parlato come me di parole Trump sul Papa – Il video(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 “A me pareva che il post pubblicato alle 8.