Meloni e Trump non si separeranno sul papa La versione di Carafano

Negli ultimi giorni, le notizie riguardano le tensioni tra Donald Trump e alcune figure pubbliche, tra cui Giorgia Meloni, e un attacco diretto a Papa Leone XIV. Le vicende sembrano segnate da una serie di divergenze e scontri pubblici, con momenti di confronto e polemiche che si sono susseguite nel breve periodo. La situazione appare complessa e ricca di sfumature, senza però che si siano ancora delineati sviluppi definitivi o risoluzioni.

Lo scontro Trump-papa e le tensioni con Meloni sono onde di superficie. Sotto, si muove una partita geopolitica che ridisegna l’Occidente. Intervista a James Jay Carafano, senior counselor to the president della Heritage Foundation Prima l’attacco frontale a Papa Leone XIV, poi gli screzi con Giorgia Meloni. Le ultime ore di Donald Trump sembrano un catalogo di rotture. Ma dietro la superficie della polemica si muovono i meccanismi del conflitto in Medio Oriente che ridisegna alleanze, equilibri energetici e rapporti transatlantici. Ne abbiamo parlato con James Jay Carafano, senior counselor to the president della Heritage Foundation, che ha accettato di rispondere alle nostre domande.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Meloni e Trump non si separeranno sul papa. La versione di Carafano Leggi anche: Meloni e Trump non si separeranno sul papa. Parola di Carafano Trump, io inaccettabile sul Papa? Meloni lo è, non le importa di arma nucleare Iran"E' lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la...