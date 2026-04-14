Il governo ha annunciato di aver deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. La decisione è stata comunicata attraverso un'intervista televisiva, in cui il rappresentante del governo ha spiegato che questa misura è stata adottata a causa della situazione attuale nel paese. La sospensione riguarda direttamente la convenzione in essere tra le parti e sarà comunicata ufficialmente in seguito alle procedure previste.

“Il governo – in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo – ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”. A dirlo è stata la premier Giorgia Meloni a margine di Vinitaly, la fiera enologica Verona, cercando i microfoni del Tg1 alla presenza di diversi altri giornalisti presenti. Dopo anni di sostegno a Tel Aviv e a Benjamin Netanyahu, per la prima volta Giorgia Meloni mette un freno al memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Israele. Fino a oggi, nonostante le continue violazioni del diritto internazionale da parte di Israele, la premier si era limitata a condannare gli attacchi israeliani alle chiese o ai militari italiani della missione Unifil in Libano, ma il memorandum era stato sempre difeso dal governo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni cerca i microfoni del Tg1 per l’annuncio: “Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”

Meloni cerca i microfoni del Tg1 e annuncia: “Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”“Il governo – in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo – ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa...

Meloni, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele ".