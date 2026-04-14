Meloni cerca i microfoni del Tg1 e annuncia | Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele

Il governo ha annunciato la sospensione del rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, citando la situazione attuale come motivo principale. La decisione è stata comunicata attraverso un intervento televisivo di un rappresentante del governo, che ha spiegato come questa scelta sia stata presa in considerazione delle circostanze attuali. L’annuncio ha suscitato reazioni e commenti da parte di diverse forze politiche e istituzionali.

“Il governo – in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo – ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”. A dirlo è stata la premier Giorgia Meloni a margine di Vinitaly, la fiera enologica Verona, cercando i microfoni del Tg1 alla presenza di diversi altri giornalisti presenti. Dopo anni di sostegno a Tel Aviv e a Benjamin Netanyahu, per la prima volta Giorgia Meloni mette un freno al memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Israele. Fino a oggi, nonostante le continue violazioni del diritto internazionale da parte di Israele, la premier si era limitata a condannare gli attacchi israeliani alle chiese o ai militari italiani della missione Unifil in Libano, ma il memorandum era stato sempre difeso dal governo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni cerca i microfoni del Tg1 e annuncia: “Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele” Meloni, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele ". Meloni: "Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo sulla difesa con Israele"AGI - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele".