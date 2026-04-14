Il governo ha annunciato la volontà di proseguire i negoziati di pace, sottolineando l'importanza di riaprire lo stretto di Hormuz. Nel frattempo, sono state rilasciate dichiarazioni di esponenti politici stranieri, tra cui alcune parole considerate inaccettabili nei confronti della Chiesa. La discussione sulla stabilità internazionale rimane al centro dell’attenzione, con vari attori che continuano a seguire con attenzione gli sviluppi in diverse aree del mondo.

"La situazione internazionale è una situazione sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare il quadro e riaprire lo stretto (di Hormuz, ndr), che per noi è fondamentale, non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento essenziale per il settore del quale parliamo oggi". Così la premier Giorgia Meloni, a margine del Vinitaly a Verona. Sull'attacco di Trump a Papa Leone Meloni ribadisce il concetto già espresso ieri: "Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Avanti coi negoziati di pace, fondamentale riaprire Hormuz". Frasi di Trump sul Papa "inaccettabili"

Meloni: «Inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa, è giusto che Leone invochi pace e condanni guerra»«Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza.

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#GeorgeClooney critica Donald Trump per frasi sull’Iran e parla di possibile crimine di guerra, la Casa Bianca replica attaccando l’attore con toni duri e polemici. https://ift.tt/98SCpfG - facebook.com facebook