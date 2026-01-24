L’Italia esprime fermezza rispetto alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sull'Afghanistan, ritenendo inaccettabili le affermazioni sui soldati alleati e il loro ruolo sul campo. La Presidente Meloni ha sottolineato l’importanza di rispetto reciproco tra alleati, ribadendo l’amicizia tra Italia e Stati Uniti come valore fondamentale. La posizione italiana mira a mantenere un rapporto basato sulla collaborazione e il rispetto reciproco, in un contesto internazionale complesso e delicato.

Roma, 24 gennaio 2026 - Stavolta l’Italia non ci sta. Le parole di Donald Trump sui soldati alleati in Afghanistan, che si sarebbero tenuti lontani “dalla prima linea”, destano “stupore” e “non sono accettabili”. Arrivano in serata le parole chiare della premier Giorgia Meloni, dopo che analoghe prese di posizione erano state assunte dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e da quello degli Esteri, Antonio Tajani. Sin dal mattino di ieri le opposizioni avevano sollecitato la presidente del Consiglio – proprio lei e non altri – a “difendere l’onore dei nostri soldati”, analogamente a quanto avevano già fatto ieri il premier britannico Starmer e quello polacco Tusk, e ieri la premier danese Frederiksen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ira di Meloni contro Trump: “Frasi sull’Afghanistan inaccettabili. La nostra amicizia merita rispetto”

Meloni: "Inaccettabili parole di Trump sull'Afghanistan, l'amicizia necessita rispetto"

Afghanistan, Meloni: parole Trump inaccettabili, amicizia necessita rispetto

Ira di Meloni contro Trump: Frasi sull'Afghanistan inaccettabili. La nostra amicizia merita rispetto

Meloni stupita: 'Inaccettabili le parole di Trump sugli alleati in Afghanistan'

