Nicki Minaj stringe la mano a Trump alla Casa Bianca | come è nata l’alleanza più inaspettata

La cantante Nicki Minaj ha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca e si è fatta fotografare mentre gli stringeva la mano. La notizia ha subito fatto il giro del mondo, sorprendendo molti. È un’immagine che ha lasciato tutti a chiedersi cosa ci sia dietro a questa stretta di mano tra la star del rap e l’ex presidente. La foto sta facendo discutere sui social e tra gli osservatori, che cercano di capire se questa alleanza sia qualcosa di casuale o se nasconda qualcosa di più.

La fotografia ha fatto il giro del mondo in poche ore. Nicki Minaj, regina indiscussa del rap contemporaneo e icona pop seguita da milioni di fan, stringe la mano a Donald Trump alla Casa Bianca. Le sue unghie lunghissime sfiorano il palmo del presidente in un’immagine che certifica ufficialmente un’alleanza costruita nell’ombra negli ultimi mesi. Un crossover che ha lasciato i Barbz, la devota fanbase della rapper, divisi tra incredulità, delusione e sostegno incondizionato. Ma come si arriva da Roman’s Revenge alla stretta di mano presidenziale? La storia è più complessa di quanto i titoloni possano suggerire, e affonda le radici in una cena newyorkese dello scorso autunno che aveva tutto il sapore di un incontro segreto. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Nicki Minaj stringe la mano a Trump alla Casa Bianca: come è nata l’alleanza più inaspettata Approfondimenti su Nicki Minaj Trump Nicki Minaj è diventata la «fan numero uno» di Trump Nicki Minaj ha dichiarato di essere diventata la sua fan numero uno di Donald Trump. Nicki Minaj sul palco con Trump: “Sono la sua fan numero uno” La cantante Nicki Minaj ha fatto parlare di sé durante un evento a cui ha partecipato insieme a Donald Trump. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Nicki Minaj Trump Argomenti discussi: I fan di Nicki Minaj dicono che lasceranno il Partito Democratico mentre la politica del rapper suscita reazioni unfavourable e lodi; Nicki Minaj entra nell'orbita MAGA dopo le critiche. Nicki Minaj, la svolta inattesa: da critica di Trump a presenza centrale nell’orbita MAGALa svolta politica della rapper non ha colto di sorpresa le sue nuove amicizie, tra cui la deputata della Florida Anna Paulina Luna. «Quando hanno provato a fare la foto segnaletica [di Trump]», racco ... vanityfair.it Nicki Minaj stringe la mano a Trump: Sono la sua fan numero uno, Dio lo proteggeDurante il Trump Accounts Summit tenutosi mercoledì 28 gennaio 2026 presso l’Andrew W. Mellon ... msn.com A seguito di quanto accaduto nelle ultime settimane e dopo le accuse di transfobia, Nicki Minaj rompe il silenzio e fa chiarezza sulla situazione - facebook.com facebook Nicki Minaj è diventata la «fan numero uno» di Trump x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.