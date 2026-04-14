Durante il convegno Vinitaly a Verona, la premier ha illustrato le priorità della politica estera italiana, concentrandosi sulla situazione del mercato energetico, sulle relazioni con gli Stati Uniti e sulla stabilità geopolitica internazionale. La discussione ha coinvolto aspetti legati alla sicurezza energetica e ai nuovi equilibri globali, senza entrare nel dettaglio di eventuali accordi o dichiarazioni specifiche.

Durante il convegno Vinitaly a Verona, la premier Giorgia Meloni ha delineato le linee guida della politica estera italiana, toccando i nodi del mercato energetico, delle relazioni con gli Stati Uniti e della stabilità geopolitica globale. In un intervento caratterizzato da un pragmatismo volto a proteggere gli interessi nazionali, la capo del governo ha affrontato la questione delle forniture di gas dalla Russia, collegandola alla necessità di una risoluzione del conflitto in Ucraina e alla sicurezza delle rotte commerciali marittime. Equilibrio energetico e stabilità delle rotte commerciali. Il delicato equilibrio che l’Italia deve mantenere riguardo alle approvvigionamenti di gas russo è stato uno dei punti centrali del discorso di Meloni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni al Vinitaly: tra sicurezza energetica e nuovi equilibri USA

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