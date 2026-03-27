Dopo le dimissioni di un ministro, il governo ha deciso di affidare direttamente al presidente del Consiglio le deleghe ai settori del Turismo, dell'economia e della sicurezza. La premier ha annunciato una revisione delle priorità politiche, concentrandosi su crescita, immigrazione e sviluppo del Sud, mentre si lavora alla riprogrammazione dei fondi pubblici. Questa mossa modifica gli equilibri all’interno dell’esecutivo, segnando una svolta nella gestione dei principali dossier nazionali.

Ci sono passaggi politici che non si limitano a riempire un vuoto, ma lo ridefiniscono. L’assunzione ad interim del Turismo da parte di Giorgia Meloni, dopo l’uscita di scena di Daniela Santanchè, appartiene a questa categoria: non un gesto tecnico, ma un atto di indirizzo. Perché qui non si tratta soltanto di sostituire un ministro. Si tratta di imprimere una traiettoria. E la traiettoria è chiara: economia e sicurezza tornano al centro, non come ambiti separati, ma come due facce dello stesso disegno politico. La mossa arriva in un momento delicato, in cui la pressione internazionale sull’immigrazione si intreccia con una congiuntura economica ancora incerta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni accelera e accentra: interim al Turismo e svolta su economia e sicurezza, tra riprogrammazione dei fondi e nuova linea politica che ridisegna gli equilibri di governo

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