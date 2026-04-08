Al Vinitaly Ismea svelerà le strategie per il futuro del vino

Da veronasera.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 al 15 aprile si svolgerà la 58ª edizione di Vinitaly presso Veronafiere. L'evento rappresenta un appuntamento importante per il settore vinicolo e sarà occasione per Ismea di presentare le strategie previste per il futuro del vino. La manifestazione si svolge in un contesto di grande attenzione al mercato e alle tendenze di settore, attirando operatori e aziende da diverse regioni.

Per il mondo dell'enologia è in arrivo la 58esima edizione di Vinitaly, in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile. E a questo appuntamento di rilievo internazionale, Ismea partecipa attivamente nel Palaexpo Masaf con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema vitivinicolo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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