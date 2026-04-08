Al Vinitaly Ismea svelerà le strategie per il futuro del vino

Dal 12 al 15 aprile si svolgerà la 58ª edizione di Vinitaly presso Veronafiere. L'evento rappresenta un appuntamento importante per il settore vinicolo e sarà occasione per Ismea di presentare le strategie previste per il futuro del vino. La manifestazione si svolge in un contesto di grande attenzione al mercato e alle tendenze di settore, attirando operatori e aziende da diverse regioni.

Per il mondo dell'enologia è in arrivo la 58esima edizione di Vinitaly, in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile. E a questo appuntamento di rilievo internazionale, Ismea partecipa attivamente nel Palaexpo Masaf con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema vitivinicolo. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Vinitaly, Ismea presente alla rassegna con focus su nuove rotte commerciali, Ocm vino e Gestione del rischio Il vino è viaggio. L’enoturismo al centro di Vinitaly 2026Il vino non è solo un’emozione per il palato, da gustare nel bicchiere: sempre più spesso diventa l’occasione giusta per scoprire un territorio e la... Ismea al Vinitaly, focus su nuove rotte commerciali e gestione rischioImpegno a sostegno della competitività del sistema vitivinicolo nazionale per promuovere conoscenza, strumenti finanziari e politiche di sviluppo capaci di accompagnare le imprese nei mercati globali ... ansa.it Vinitaly, Ismea presente alla rassegna con focus su nuove rotte commerciali, Ocm vino e Gestione del rischioRoma, 7 apr. -(Adnkronos) - Ismea sarà presente alla 58ma edizione di Vinitaly (in programma a Verona dal 12 al 15 aprile) con un articolato programma di iniziative e uno stand dedicato presso il Pala ... msn.com