Tra le new entry de I Cesaroni – Il ritorno figura Melissa Monti, nel ruolo di Caterina. Scopriamo di più sulla carriera di questa giovane e talentuosa attrice. La famiglia Cesaroni sta tornando sul piccolo schermo con nuove storie da scoprire. La fiction, che andrà in onda su Canale 5, è diretta da Claudio Amendola e ha deciso senza dubbio di puntare su un cast di giovanissimi attori: oltre a Melissa Monti, troveremo tra gli altri Andrea Arru (Olmo), Valentina Bivona (Marta) e il piccolissimo Pietro Serpi (Adriano). Questa scelta evidenzia l’obiettivo degli sceneggiatori: presentare al pubblico volti noti e familiari di Garbatella, come...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Melissa Monti, la new entry de “I Cesaroni – Il ritorno”?

Chi è Valentina Bivona, la new entry de “I Cesaroni – Il ritorno”Tra le new entry della settima stagione de I Cesaroni, troviamo Valentina Bivona, che interpreta Marta, figlia adolescente di Marco (Matteo...

Chi è Chiara Mastalli, la new entry de “I Cesaroni – Il ritorno”?Tra le new entry della settima stagione de I Cesaroni, troviamo Chiara Mastalli, che interpreterà Ines, la madre di Olmo, un ragazzo neuro –...

Temi più discussi: Cristian Totti e Melissa Monti, insieme alla presentazione de I Cesaroni; Garbatella tra ciak e vita quotidiana, le voci dei residenti: Il quartiere è cambiato grazie alla tv, i turisti arrivano ogni domenica...; Federica Nargi da sogno, i nuovi scatti sexy infiammano i social; Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video.

Melissa Monti ne I Cesaroni 7: origini e genitori della fidanzata di Cristian TottiScopri chi è Melissa Monti e che ruolo avrà ne I Cesaroni 7: età, origini e carriera della giovane attrice e fidanzata di Cristian Totti. tag24.it

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La fidanzata di Christian Totti sarà una delle protagoniste della nuova serie dei Cesaroni Buona fortuna a Melissa Monti #melissamonti #icesaroni #tv #francescototti #ilaryblasi #ClaudioAmendola #debutto - facebook.com facebook