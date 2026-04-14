Meghan Markle e il principe Harry sono tornati in Australia per un nuovo viaggio, otto anni dopo il loro primo tour nel 2018, appena sposati e in rappresentanza della Regina Elisabetta. Durante questa visita, si sono incontrati con diverse comunità locali e hanno partecipato a eventi pubblici. La coppia ha già affrontato alcune situazioni che si sono ripetute nel tempo, suscitando attenzione tra i media e i partecipanti alle attività ufficiali.

Meghan Markle e Harry hanno dato inizio al loro viaggio in Australia. Sono passati otto anni dal loro primo tour: era il 2018, freschi di nozze, visitarono quei luoghi per conto della Regina Elisabetta. Adesso sono tornati da cittadini privati, ma non fanno altro che fare le stesse cose. Errori compresi. Meghan Markle e Harry in Australia per 4 giorni. È dunque iniziato il tour di Meghan Markle e Harry che li vede impegnati per quattro giorni in Australia tra “appuntamenti privati, di lavoro e filantropici”, come recita in comunicato con cui è stato annunciato questo viaggio, dopo aver ottenuto il permesso di Re Carlo. La coppia è arrivata a Melbourne, dopo un volo di 15 ore da Los Angeles.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle, incredibile ritorno in Australia con Harry. Ma gli errori sono sempre gli stessi

Meghan Markle punta sull’Australia: il viaggio con Harry è strategicoMeghan Markle si prepara a tornare sotto i riflettori con un nuovo viaggio insieme al principe Harry, previsto nelle prossime settimane in Australia.

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