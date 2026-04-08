Montecarlo oggi Berrettini-Medvedev al secondo turno – Il match in diretta

Oggi a Montecarlo si svolge il secondo turno del Masters 1000, con Matteo Berrettini che sfida Daniil Medvedev. Il match si gioca mercoledì 8 aprile e vede il tennista italiano tornare in campo dopo la prima fase del torneo. La partita è trasmessa in diretta e rappresenta un momento importante per il percorso di Berrettini nel torneo.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini torna in campo nel Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 8 aprile, l'azzurro affronta Daniil Medvedev nel secondo turno del torneo. Il tennista romano, al momento numero 90 del ranking Atp, arriva dal match giocato ieri contro lo spagnolo Bautista Agut (ritiratosi al termine del quarto game del primo set), mentre Medvedev è all'esordio nel torneo. Si comincia alle 11. Dove vedere Berrettini-Medvedev? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. La finale invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Montecarlo, oggi Sinner-Humbert al secondo turno – Il match in diretta(Adnkronos) – Jannik Sinner debutta all'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026.

Leggi anche: Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev: orario, precedenti e dove vedere il match

SINNER, ALCARAZ e il SORTEGGIO di MONTE-CARLO - Con Alessio Di Mauro

Temi più discussi: Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev: orario, precedenti e dove vedere il match; Atp Montecarlo, Berrettini avanza: ora c'è Medvedev. Darderi subito eliminato; Dove vedere Berrettini-Medvedev, Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx di oggi al Masters 1000 di Montecarlo in tv; Berrettini all'Atp Montecarlo: 'Medvedev? Spero di batterlo per la prima volta'. Video.

Berrettini-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Montecarlo in tempo realeIl tennista azzurro è impegnato contro il russo nel secondo turno. I due non si sono mai affrontati sul rosso ... tuttosport.com

Berrettini diretta Masters 1000 Montecarlo: segui il secondo turno contro Medvedev. Tennis oggi LIVEL'azzurro sfida il numero 10 al mondo per accedere agli ottavi di finale del torneo in scena nel Principato: tutti gli aggiornamenti ... corrieredellosport.it

Atp Montecarlo 2026, Berrettini-Medvedev al secondo turno: a che ora si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook

#tennis #ATP 1000 Montecarlo 2026 Gli Azzurri in campo oggi. #Berrettini affronterà Medvedev in un match che può riservare grosse sorprese. #Cobolli incontrerà il belga Blochx. #Musetti se la vedrà con il monegasco Vacherot. In bocca al lupo ai nostri x.com