Montecarlo oggi Berrettini-Medvedev | orario precedenti e dove vedere il match

Oggi a Montecarlo si svolge il match tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000. L'incontro si disputa mercoledì 8 aprile e rappresenta un momento importante per il torneo, che si svolge sulla terra battuta. I due tennisti si affrontano per la prima volta in questa stagione e l'incontro viene trasmesso in diretta televisiva.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini torna in campo nel Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 8 aprile, l'azzurro affronta Daniil Medvedev nel secondo turno del torneo. Il tennista romano, al momento numero 90 del ranking Atp, arriva dal match giocato ieri contro lo spagnolo Bautista Agut (ritiratosi al termine del quarto game del primo set), mentre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Sinner-Svrcina oggi a Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere match Berrettini-Medvedev a Monte Carlo, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streamingBerrettini affronta Medvedev nel terzo turno del torneo di Monte Carlo: orario, diretta TV e precedenti del match. Temi più discussi: Atp Montecarlo, Berrettini avanza: ora c'è Medvedev. Darderi subito eliminato; Berrettini-Medvedev oggi Montecarlo, secondo turno. Orario, precedenti, dove vedere match in tv e streaming; Berrettini all'Atp Montecarlo: 'Medvedev? Spero di batterlo per la prima volta'. Video; Monte-Carlo, ritiro Bautista Agut: Berrettini raggiunge Medvedev al secondo turno. Berrettini-Medvedev, secondo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl romano, in main draw grazie ad una wild card, ha beneficiato all'esordio del ritiro dopo appena quattro game di Roberto Bautista Agut ... corrieredellosport.it LIVE Berrettini-Medvedev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro ritrova una bestia nera dopo anniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di ... oasport.it Big Clash at Monte Carlo! Who will win this exciting second-round battle for Matteo Berrettini for Daniil Medvedev Two completely different styles… power vs precision! Who are you backing in this matchup Drop your vote and predictions b - facebook.com facebook ATP Montecarlo, il programma di mercoledì 8: si parte con Berrettini-Medvedev, chiude Musetti sul Centrale x.com