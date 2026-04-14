Medio Oriente in fiamme Pierucci Rcr Cristalleria | Tutelare il made in Italy

Il Medio Oriente è al centro di tensioni che hanno coinvolto diverse aree della regione, con conseguenze che si riflettono anche sul settore industriale europeo. In questo scenario, il marchio italiano di cristalleria rimane una voce riconosciuta a livello internazionale, ma deve affrontare difficoltà legate alla tutela della produzione locale. A parlare di queste questioni è il rappresentante di una nota azienda, che ha illustrato le sfide e le strategie di difesa del made in Italy.

In un contesto economico complesso per l’industria europea, il made in Italy continua a rappresentare un’eccellenza riconosciuta, ma esposta a sfide strutturali: ne parliamo con Roberto Pierucci, vertice di Rcr Cristalleria. Dottor Pierucci, come stanno reagendo le aziende italiane alla crisi economica attuale? "Anche noi in Rcr abbiamo reagito agli aumenti dei costi con una migliore efficienza produttiva, alla perdita di potere d’acquisto con soluzioni di welfare, alla paura giornaliera di perdere gli equilibri di gestione con strategie che puntassero a gestire il disequilibrio strutturale che l’economia mondiale ha raggiunto. Ma questo non basta più".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medio Oriente in fiamme. Pierucci, Rcr Cristalleria: "Tutelare il made in Italy" Quanto pesa il Medio Oriente per il Made in ItalyIl Medio Oriente resta una delle direttrici più rilevanti per il Made in Italy, ma il nuovo deterioramento del quadro geopolitico rischia di mettere... Come tutelare il made in Italy? Ecco la risposta di 5 imprenditori italiani(Adnkronos) – In vista della giornata nazionale dedicata al Made in Italy, che si celebra mercoledì 15 aprile, cinque imprenditori italiani... Argomenti più discussi: Medio Oriente in fiamme: Trump minaccia l'Iran, Teheran risponde con una proposta in 10 punti; Medio Oriente in fiamme, chiuso Hormuz; L'Iran avrebbe sospeso tutti i canali di comunicazione con gli Usa - Esplosioni dopo attacchi sull'isola di Kharg; Medio Oriente in fiamme: Netanyahu e il conto aperto con Ezbollah, Khamenei rilancia la sfida e promette vendetta. Bene le vendite negli Usa, tenuta dei mercati europei e giapponese, crescita sostenuta in Asia. La guerra in Medio Oriente pesa negativamente per un -1% - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Starmer: "In Libano bombardamenti devastanti, Israele si fermi. Venga esteso con urgenza il cessate il fuoco" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com