Il Medio Oriente rappresenta una delle principali destinazioni per i prodotti italiani, con un ruolo chiave nel settore delle esportazioni. Tuttavia, le tensioni geopolitiche nella regione stanno creando incertezza per le imprese italiane che operano in questo mercato. La situazione politica e le recenti evoluzioni rischiano di influenzare i flussi commerciali e le relazioni commerciali tra i due contesti.

Il Medio Oriente resta una delle direttrici più rilevanti per il Made in Italy, ma il nuovo deterioramento del quadro geopolitico rischia di mettere in difficoltà un’area fondamentale per le imprese esportatrici. Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran del 28 febbraio, diverse navi risultano ferme davanti ai porti di Dubai, Doha e Jubail, con possibili ricadute sulla regolarità dei traffici commerciali e sulla tenuta delle forniture. La posta in gioco nello scenario descritto è alta: l’export manifatturiero italiano esposto ai rischi del conflitto, secondo un’analisi di Confartigianato, vale 27,8 miliardi di euro. Una cifra che dà la misura di quanto l’instabilità dell’area possa riflettersi su crescita, investimenti e strategie industriali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quanto pesa il Medio Oriente per il Made in Italy

