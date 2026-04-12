Oggi l'Auditorium Conciliazione di Roma ospita l'evento Ritratti di Poesia, che vede la partecipazione di oltre 50 autori provenienti da diverse nazioni. La manifestazione si concentra sulla relazione tra poesia e benessere psicologico, offrendo uno spazio di condivisione per le opere di scrittori e poeti. L'iniziativa si propone di mettere in luce come i versi possano contribuire a gestire i momenti di difficoltà interiore.

L’Auditorium Conciliazione di Roma ospita oggi una straordinaria concentrazione di creatività, con oltre 50 autori provenienti da diverse parti del mondo riuniti per la manifestazione Ritratti di Poesia. Al centro del dibattito, sul palco organizzato dalla Fondazione Roma, lo psichiatra e psicanalista Lingiardi ha offerto una riflessione profonda sul legame indissolubile tra il verso poetico e la salute mentale, sostenendo che la capacità della poesia di dare ordine al caos interiore sia un elemento fondamentale per la psiche umana. Il potere terapeutico del verso contro il disordine dell’adolescenza. Durante l’intervento, Lingiardi ha messo in luce come la letteratura poetica possieda una rapidità nel cogliere le intuizioni del mondo interno superiore a quella dello specialista della mente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poesia e psiche: il potere del verso per curare il caos interiore

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Il progetto "+Passaggi 4". Curare le dipendenze attraverso arte e poesiaLa cura delle dipendenze cambia pelle e sceglie i linguaggi dell’arte, della spiritualità e, quest’anno, della poesia.