Colleferro Liceo Marconi Un ponte verso la scuola media | incontriamoci Al Teatro Vittorio Veneto gli studenti hanno incontrato il giornalista e scrittore Fabrizio Gatti

Questa mattina al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro, studenti del Liceo Marconi hanno incontrato il giornalista Fabrizio Gatti. L’evento, intitolato “Un ponte verso la scuola media”, ha visto i ragazzi ascoltare le esperienze e i racconti di Gatti, che ha parlato della sua carriera e delle sfide del mestiere. Un momento di confronto diretto tra i giovani e un professionista della carta stampata.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Il giorno 2 Febbraio 2026 si è svolto l’incontro tra alcune classi del Liceo Marconi e delle scuole L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Liceo Marconi. “Un ponte verso la scuola media: incontriamoci”. Al Teatro Vittorio Veneto gli studenti hanno incontrato il giornalista e scrittore Fabrizio Gatti Approfondimenti su Liceo Marconi Colleferro. Progetto “Incontro con l’autore”. Grande entusiasmo degli studenti per la presentazione del libro di Stefano Conti “L’Equazione Perfetta” al Teatro Vittorio Veneto Venerdì sera al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro gli studenti hanno preso d’assalto la presentazione del libro di Stefano Conti, “L’Equazione Perfetta”. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Liceo Marconi Argomenti discussi: Colleferro. Progetto Incontro con l’autore. Grande entusiasmo degli studenti per la presentazione del libro di Stefano Conti L’Equazione Perfetta al Teatro Vittorio Veneto; Colleferro. Parole, immagini, suoni e movimento per l’originale presentazione del libro Seguimi se vuoi di Stefano Conti alla Biblioteca Comunale Riccardo Morandi; Liceo Marconi e la scuola che verrà | La sede finale a Molino d’Egola. I nodi del liceo Marconi. Una riunione sul futuro: Nuove aule nel 2027Stasera alla Casa culturale ci sarà l’occasione per un aggiornamento. I genitori degli studenti si mobilitano per essere presenti all’incontro. msn.com Nuove aule per il liceo Marconi: lavori per l'ampliamento previsti dall'estateÈ stato presentato in una riunione tra Comune di San Miniato, Provincia di Pisa e liceo Marconi il progetto che prevede l'ampliamento della scuola, ... gonews.it Gli studenti del Liceo “Sciascia-Fermi”, dell’istituto comprensivo “Marconi-Cesareo” e dell’ITI “Torricelli-Tomasi di Lampedusa” hanno dialogato con la scrittrice Dacia Maraini. facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.