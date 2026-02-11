Canada sparatoria in un liceo | gli studenti escono da scuola in fila indiana

Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola del Canada, la Tumbler Ridge Secondary School. Otto persone sono state uccise, tra cui una donna che la polizia ritiene sia la responsabile della strage. Gli studenti sono stati fatti uscire dalla scuola in fila indiana, sotto choc e senza parole. La polizia sta ancora indagando sui motivi dell’attacco.

Una sparatoria in una scuola della Columbia Britannica in Canada, la Tumbler Ridge Secondary School, ha causato otto morti, tra cui una donna che la polizia ritiene essere l'autrice della strage. Altre due persone sono state trovate morte in una casa vicina e più di 25 sono rimaste ferite. La Royal Canadian Mounted Police ha riferito inoltre che due persone sono state trasportate in elicottero all'ospedale in gravissime condizioni. Nel video si vedono diversi studenti che escono dall'istituto in fila indiana e con le mani alzate, mentre un elicottero atterra nei pressi della scuola. La città di Tumbler Ridge, nelle Montagne Rocciose canadesi, si trova a più di 1.

